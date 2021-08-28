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Çaldıran Belediyesinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, hizmet binası bahçesinde ücretsiz kablosuz internet ağı hizmeti vermeye başladı.

VAN 28.08.2021, 11:25
Çaldıran Belediyesinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, hizmet binası bahçesinde ücretsiz kablosuz internet ağı hizmeti vermeye başladı.

Çaldıran Belediyesi, ilçe merkezinde bulanan belediye bahçesine kurduğu kablosuz ağ bağlantısı ile vatandaşların ücretsiz internet hizmetlerinden faydalanmasını sağladı. Kablosuz internet (Wi-Fi) hizmetinden faydalanacak vatandaşların TC kimlik numarasıyla girerek telefonlara gelecek şifre ile internete erişime ulaşabilecekleri belirtildi. Kablosuz erişimin 7/24 hizmet verebileceğini belirten Belediye Başkanı Şefik Esari, “Belediye bahçesinde ücretsiz kablosuz ağ hizmetine bugün başlandı. İlçemizdeki vatandaşlarımız ya da ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize kablosuz internete (Wi-Fi) erişim imkanı sağlıyoruz. Hizmet alanları için son derece faydalı olan ve 7/24 hizmet verecek erişimin sağlanmasında, vatandaşlarımıza bazı kolaylık ve avantajlar sunmaktadır. Güvenli kablosuz ağa bağlanmak için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile girişin yapılması ile birlikte telefonlara gelen güvenlik kodu ile hizmetten faydalanabilecekler” dedi.

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