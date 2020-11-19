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Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçede stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN 19.11.2020, 12:34
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Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçede stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aplikasyon çalışmalarından sonra Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde stabilize yol çalışmalarına başladı. Mahallede yeni inşa edilen evlerin ulaşımının sağlanması için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, yapılan altyapı çalışmalarının ardından yaz sezonunda bordürlü kilitli parke taşı döşeneceğini söyledi. Ensari, “İlçemiz hızla gelişmektedir. Yeni yapılarla birlikte yeni yolların açılması ve yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından yeni yollar açarak stabilize yol yapım çalışmalarına başlandı. Stabilize çalışmaları tamamlanan yollarımızı baharın gelmesiyle bordürlü kilitli parke taşları ile süsleyerek burada ikamet eden kardeşlerimizin rahat ve güzel ulaşım sağlamalarına katkı sunmayı planlıyoruz. Belediye olarak hizmetlerimizi halkımızla istişareler yaparak, ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
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