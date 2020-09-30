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Çaldıran Belediyesinden öğrenciler için ‘tablet ve bilgisayar’ kampanyası

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYESİ, UZAKTAN EĞİTİM GÖREN VE MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN DERSLERE SAĞLIKLI KATILABİLMESİ İÇİN BİLGİSAYAR VE TABLET KAMPANYASI BAŞLATTI.

VAN 30.09.2020, 13:55
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Çaldıran Belediyesinden öğrenciler için ‘tablet ve bilgisayar’ kampanyası

Van’ın Çaldıran Belediyesi, uzaktan eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin derslere sağlıklı katılabilmesi için bilgisayar ve tablet kampanyası başlattı.

Çaldıran Belediyesi, korona virüs nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bağış kampanyası başlattı. İlçe merkezi ve kırsalda yaşayan, bilgisayarı ve tableti bulunmayan öğrencilerin derslerde geri kalmaması için kampanya başlattıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Amacımız İran sınırında yaşayan her öğrencimizin uzaktan eğitimden faydalanmasını sağlamaktır. Ülke genelinde korona virüs kapsamında eğitime verilen aranın ardından bakanlıkça uzaktan eğitim modeli başlatıldı. Ancak uzaktan eğitime katılan ve bireysel eğitim alamayan öğrencilerimiz var. Bunlar için bilgisayar ve tablet bağışı kampanyası başlattık. İş adamlarımızdan, duyarlı vatandaşlarımızdan bizlere ulaşarak bilgisayar ve tablet bağışında bulunmalarını talep ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu süreçte eksiksiz eğitimlerini sürdürebilmeleri açısından duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Amacımız çocuklarımızın bireysel olarak eğitimlerine katkı sağlamak, eğitim süreçlerini eksiksiz tamamlamalarına imkan sunmaktır” dedi.

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