Çaldıran Belediyesinden KPSS’ye girenlere araç desteği

VAN (İHA) – Van’ın Çaldıran Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına katılanlar için ücretsiz araç desteğinde bulundu.

KPSS’ye katılan onlarca kişi, Çaldıran Belediyesinin tahsis ettiği araçlarla sınav yerlerine taşınırken, sınav sonrası ise tekrar ilçe merkezine getirildi. Önümüzdeki hafta yapılacak sınav için de belediye olarak araç desteği vereceklerini ifade eden Başkan Şefik Ensari, “İlçemizde KPSS’ye girecek onlarca kardeşimizin ulaşım ihtiyacını karşıladık. Sınava giren kardeşlerinizi ilçeden alarak sınav yerlerine bıraktık. Sınav sonrası da tekrar geri ilçemize getirdik. Önümüzdeki hafta sonu da yapılacak olan ikinci oturumda da yine belediyemize ait araçları tahsis ederek, sınava girecek olan kardeşlerimizin yanında yer almaya çalışacağız. KPSS sınavına girecek kardeşlerimize başarılar diliyorum” dedi.

KPSS sınavına girenler ise belediye tarafından ücretsiz taşımanın yapılmasının güzel olduğunu belirterek, “Hafta sonu olması nedeniyle ulaşım sorunumuz çözüldü. Moral ve motivasyonunuza yardımcı oldu. Belediye başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştular.