Çaldıran Belediyesinden kitap kafe ve spor kompleksi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçede ‘kitap cafe ve spor kompleksi’ yapmayı planlıyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçede bulunan Merkez Park’ta kitap cafe ve hazine arazisine de spor kompleksi yapımı planlanıyor. Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan ve 5 bin metrekare alan üzerinde kurulan Merkez Park’ta kitap cafe, Sellik yolu üzerindeki 30 bin metrekarelik hazine arazisinde ise çok amaçlı spor kompleksinin yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığına proje sunuldu.

Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, beraberindeki Gençlik Merkezleri Müdürü M. Arif Taşdemir, İpekyolu Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Sancar ve Çaldıran Gençlik ve Spor Müdür Necip Çınarcı ile Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret ederek hazırlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, projelerin hayata geçirileceği alanları inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2021 yılında Van’da yapılacak yatırımlar arasında Çaldıran’daki sportif tesislerin inşası için de gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızca 2021 yılında Van’da yapılacak yatırımlar arasında Çaldıran’da da gençlere yönelik sportif alanların yapılması için Gençlik ve Spor Müdürümüzle birlikte istişarelerde bulunduk. Yer tahsisi için çalışmalara başladık. İlçemizde 5 bin metrekare alan üzerinde kurulan Merkez Parkımızda gençlerimize yönelik kitap kafe yapımı ve Sellik yolu üzerinde bulunan 30 bin metrekarelik hazine arazisi üzerinde çok amaçlı spor kompleksinin yapılması planlanmaktadır. Bu projelerimiz, ilçemizin çehresini değiştirecek, gençlerimize sportif alanlarda zaman geçirmelerine katkı sağlayacaktır. Merkez Park’ta yapılması planlanan kitap kafede insanlarımız kitaplarını okuyarak hoşça vakit geçirebilecekler. Hazine arazisinde yapılması planlanan çok amaçlı spor kompleksinde ise futbol sahası, basket, voleybol ve karate gibi birçok spor faaliyetlerinin yapılması ile spor severlerin boş zamanlarını dolu dolu geçirmelerine katkı sunacaktır” dedi.