Çaldıran Belediyesinden jeotermal atağı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, evlerin jeotermal kaynaklarla çok daha ucuza ısıtılması için çalışma başlattı.

Kışları hava sıcaklığının eksi 45’leri bulduğu Çaldıran ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan jeotermal ısıtma sistemiyle vatandaşlara ekonomik açıdan rahat bir nefes aldırtacak. Bu doğal ısıtma sistemiyle sayesinde ilçede hem hava kirliliğinin yaşanmayacağını hem de vatandaşların çok daha ucuza evlerini ısıtacaklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çaldıran ilçemizde sıcaklığı 100 dereceye varan jeotermal kaynaklar mevcut. Biliyorsunuz ilçemizde son yıllarda jeotermal enerjiye dayalı teknolojik sera yatırımları yapıldı. Ancak, ilçemizin sahip olduğu jeotermal kaynak potansiyeli mevcut kullanımdan çok daha fazla yatırım fırsatları sunuyor bizlere. İlçemiz, ülkemizin en soğuk ilçesi olması nedeniyle konut ısıtma maliyetleri yüksektir. İşte biz, hem ucuz hem de çevreci bir enerji olan jeotermal ısıtma sistemini ilçe halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bilindiği gibi jeotermal yenilenebilir, ucuz ve çevreci olması bakımından devlet teşviki kapsamındadır. Çünkü bu doğal ısıtma sayesinde hava asla kirlenmiyor. Bu temiz ve doğal enerjiyi vatandaşlarımızın hizmetine sunarak onları ısıtma maliyetleri azaltmak amacıyla kolları sıvadık" dedi.