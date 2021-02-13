Çaldıran Belediyesi okul bahçelerini kardan temizledi

Van’ın Çaldıran Belediyesi, eğitimin yüz yüze başlayacağı okulların bahçesini kardan temizledi.

Pandemiden dolayı eğitime verilen aranın ardından 15 Şubat Pazartesi günü kırsal mahallelerde yeniden yüz yüze eğitime başlayacak olması Çaldıran Belediyesi’ni harekete geçirdi. Okul bahçelerinde biriken karları temizleyen Çaldıran Belediyesi ekipleri, daha sonra okullarda temizlik hizmetlerini tamamladı. Yüze yakın okul yolunun da temizlendiğini belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Belediye olarak ilçemizde bulunan yüze yakın okulumuzun bahçesinde ve ulaşımın sağlandığı yollarda gerekli çalışmalar yapılarak, yollar biriken karlardan arındırıldı. Merkez ve kırsal mahallelerdeki okul bahçelerinde bir metreyi bulan kar yığınları temizlenerek, okullarımızı eğitime hazır hale getirdik. Öğrencilerimizin sağlıklı rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için elimizden gelebilecek her türlü hizmeti yaptık yapmaya da devam edeceğiz” dedi.