Çaldıran Belediyesi okul bahçelerinde temizlik ve peyzaj çalışmalarına başladı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki tüm okulların bahçelerinde çevre temizliği ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 22’si ilçe merkezinde olmak üzere toplam 118 okulda eğitim öğretim öncesi çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, ilçede bulunan okul bahçelerinin elden geçirilmesi hedefleniyor. Hedeflerinin okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte tüm çalışmaları tamamlamak olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şefik Ensari, “2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala ilçemizdeki okul bahçelerinde gerekli temizlik ve peyzaj çalışmalarına başladık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yüz yüze eğitimin başlamasına kısa zaman kala okul bahçelerinde gerekli temizlik ve peyzaj çalışmalarını yürüterek, öğrencilerimizin temiz bir ortamda eğitim öğretimlerini sürdürmeleri konusunda çalışmalarını aralıksız yürütmektedir. Hedefimiz okulların açılması ile birlikte çalışmalarımızın tamamlanmasıdır. Eğitim öğretiminim devam ettiği süreçlerde okullarda gerekli temizlik çalışmaları devam edecek ve sınıflarda dezenfekte çalışmalarımız da aralıksız sürecek. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz” dedi.