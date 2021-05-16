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Çaldıran Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, tam kapanmayı fırsat bilerek cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı.

VAN 16.05.2021, 17:35
Çaldıran Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, tam kapanmayı fırsat bilerek cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çöplerden arındırılan cadde ve sokaklar, sabunlu tazyikli suyla yıkanırken, çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde ve sokakların boş kalmasını fırsata çevirdiklerini belirterek, “İlçemizde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları başlattık. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmasıyla çöplerden arındırılan cadde ve sokakları tazyikli sabunlu suyla yıkamaya başladık. Bu şekilde hem temiz hem de sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Halkımıza kısıtlama sonrası temiz bir ilçe bırakmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.
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