banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!

Çaldıran AYM ekim ayında açılışa hazırlanıyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımına başlanan Aile Yaşam Merkezi’nin (AYM) ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.

VAN 08.09.2021, 14:19
Çaldıran AYM ekim ayında açılışa hazırlanıyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımına başlanan Aile Yaşam Merkezi’nin (AYM) ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.


İlçede kalıcı projelerin yapımı için çalışmalarını hız kesmeden yürüten Çaldıran Belediyesi, çarşı merkezinde yapımına başladığı AYM’nin bir an evvel hizmete girmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye garajında 400 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve bir ay içerisinde tamamlanması hedeflenen Aile Yaşam Merkezinde atölyeler ve çocuklar için oyun alanları yer alıyor.


Çaldıran’da yapılan her hizmetin, halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını belirten İlçe Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”Halkımıza gelen her kuruşu, hizmet olarak kendilerine iade etmenin gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz, ilçemizde yapılan her hizmetin kalıcı ve yıllar boyu halkımızın hizmetinde olabilmesidir. Projelerimizin nesilden nesile hizmet edebilmesi düşüncesi ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu anlamda çarşı merkezine yürüme mesafesinde bir Aile Yaşam Merkezini halkımızın hizmetine sunmayı düşündük. Bir ay içinde tamamlanmasını hedeflediğimiz Aile Yaşam Merkezimizde çok amaçlı salonlar, atölyeler ve çocukların oynayarak zaman geçirebilecekleri oyun salonları mevcut” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0