Büyükşehir’den toplu taşıma araçlarına sıkı takip

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan M ve H plakalı toplu taşıma araçların yeterlilik ve uygunluk durumlarını yakın takibe aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, şube müdürleri, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul, kooperatif başkanları ile durak yetkilileri katıldı. Salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, kent genelindeki toplu taşıma araçların uygunluk kriterlerinin sıkı takipçisi olacaklarını anlatarak, şoför esnaflarına vatandaşlarla iletişimde daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Araç yaşları, durak dışı yolcu indirme, bindirme, araçların iç ve dış temizliği ile duraklarda gereksiz beklenilmeyip korna çalınmaması unsurlarının görüşüldüğü toplantıda ayrıca, araç iç ve dış aksesuarlarının da kullanılmaması gerektiği de şoförlere iletildi. Öte yandan toplu taşıma temsilcilikleri ile bu tür toplantıların belirli aralıklarla sürdürüleceği de kaydedildi.