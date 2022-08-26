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Büyükşehir yaz Kur’an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi
Van Büyükşehir Belediyesi, yaz Kur’an kurslarında okuyan 7-15 yaş arası öğrenciler için mezuniyet programı düzenledi.
VAN 26.08.2022, 18:23
Van Büyükşehir Belediyesi, yaz Kur’an kurslarında okuyan 7-15 yaş arası öğrenciler için mezuniyet programı düzenledi.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde açılan yaz Kur’an Kurslarında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet binası önünde düzenlenen program Kurs öğrencilerinden Muhammet Civan’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Çocukların okuduğu şiirlerle devam eden programda Kuran-ı Kerimi bitiren çocuklara meziyet belgesi verildi. Yapılan konuşmalarla devam eden program, palyaçoların oyun etkinliği ve verilen hediyelerin ardından sona erdi.
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