Büyükşehir Belediyesi voleybol takımı haftayı 3 puanla kapattı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, ligin 5. haftasında evinde ağırladığı Mardin Gençlik Spor Kadın Voleybol takımını 3-2’lik skorla mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

2022-2023 yeni sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı 5. hafta maçında Mardin Gençlik Spor Kadın Voleybol takımı ile karşılaştı. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu spor salonunda oynanan mücadele her iki takımın karşılıklı sayılarıyla kıran kırana geçti. Maçın ilk setini 25-23 kazanan kırmızı siyahlılar ikinci sette Mardin’in sayılarına karşılık veremeyince 21-25 mağlup oldu. 1-1’lik eşitliğin sağlandığı mücadelenin üçüncü setinde de rakibine 25-27 mağlup olan Vanlı kızlar, dördüncü sette 25-21, final setinde de 15-8 galip gelerek parkeden 3 puanla ayrıldı. Van Büyükşehir Belediyespor sezonun 6. maçında ise 12 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hakkari Gençlik sportif faaliyetleri ile karşılacak.