Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 5. haftayı da kayıpsız kapattı
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 16. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 73 Şırnak Belediyesporu 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 16. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 73 Şırnak Belediyesporu 3-1 mağlup etti.
Sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, geri de kalan 5 haftada namağlup şekilde yoluna devam ediyor. Son olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi kapalı spor salonunda 73 Şırnak Belediyespor Kadın Voleybol Takımını ağırlayan Van temsilcisi, ilk iki sette 25-18 ve 25-15 ile galip geldi. 3. sette misafir takım 23-25 seti alarak skoru 2-1 yaptı. Oldukça çekişmeli geçen son sette ise 25-22 skorla karşılaşma 3-1 Van temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu sonuçla Van ekibi bir maç eksiğiyle aynı puandaki 73 Şırnak Belediyespor ile liderliği paylaştı.