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Büyükşehir, Başkale’de 14,5 kilometre beton yol yapıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde 14,5 kilometre beton yol yapıyor.

VAN 22.10.2021, 11:05
Büyükşehir, Başkale’de 14,5 kilometre beton yol yapıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde 14,5 kilometre beton yol yapıyor.

Sorumluluk alanındaki yol ağını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde başlattığı silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol uygulamasını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ilçeye bağlı 4 mahalle yolundaki 14,5 kilometrelik beton yol çalışması aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 1 kilometrelik Örenkale Mahalle yolundaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, 7 kilometrelik Kırbalı Mahalle yolu ile 6,5 kilometrelik Budaklı-Öncüler grup yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle yollarını sıfırdan yapan Van Büyükşehir Belediyesi; stabilize, yarma, dolgu, sanat yapıları, taş duvar, menfez ile plent miks temel (PMT) çalışmasının ardından silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) uygulamasını yapıyor.

Daha önce Edremit, Saray ve Çaldıran ilçelerindeki mahalle yollarında da uygulanan beton yolun bitümlü sıcak karışımlı (BSK) asfalt yola göre daha kaliteli ve ekonomik olduğu belirtiliyor.

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