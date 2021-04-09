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Burçak bebeğin fotoğrafıyla gelen birincilik

Van’da dünyaya gelen Burçak bebeğin fotoğrafıyla online yarışmaya katılan anestezi teknikeri Ayşe Polat birinci oldu.

VAN 09.04.2021, 17:45
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Burçak bebeğin fotoğrafıyla gelen birincilik

Van’da dünyaya gelen Burçak bebeğin fotoğrafıyla online yarışmaya katılan anestezi teknikeri Ayşe Polat birinci oldu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erhan Hanlıgil’in girdiği sezaryen ameliyatla dünyaya gelen ve Burçak ismi verilen bebeği, anestezi teknikeri Ayşe Polat fotoğrafladı. Oktay ile Yeşim Başdinç çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Burçak bebeğin fotoğrafıyla www.photocup.com isimli internet sitesinde yapılan online yarışmaya katılan Polat birinci seçildi. Ameliyattan hemen sonra Op. Dr. Erhan Hanlıgil’in eline aldığı Burçak bebeğin ellerini açarak havaya kaldırma anını yakalayan Ayşe Polat, birinci gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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