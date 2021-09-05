banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı

Branda altına gizlenmiş 40 Afgan göçmen yakalandı

Van’ın Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

VAN 05.09.2021, 17:18
Branda altına gizlenmiş 40 Afgan göçmen yakalandı

Van’ın Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 4 Eylül 2021 günü saat 22.00 sıralarında Gevaş ilçesi Dokuzağaç Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kamyonun durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olay ile ilgili araç sürücüsü A.A. isimli şahıs gözaltına alınarak araca el konulmuş, düzensiz göçmenlerin işlemlerin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0