Bozyiğit’in sulama kanalı hizmete sunuldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan ayında çalışmalarına başlanan Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit mahallesindeki sulama kanalı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik hazırlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Gürpınar’ın Bozyiğit mahallesinde 368 bin 569 lira maliyetle yapımına başlanan 3 bin 800 metre uzunluğundaki sulama kanalı, gölet ıslahı, yol ve sel geçişleri ile birlikte tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunuldu. Mahallede bulunan 130 hanenin faydalandığı sulama kanalı ile 5 bin dekar alan sulama suyu ile buluşacak. Mahalledeki arazilerin yıllardır toprak kanalla sulandığını ifade eden Mahalle Muhtarı Musa Üstün, beton sulama kanalları ile verimin daha da artacağını ifade etti. Muhtar Üstün, ‘‘Yarım yamalak sulama ile tarım yapmaya çalışıyorduk. Verim alamıyorduk. Modern sulama kanalları ile meyve ağaçları, şeker pancarı gibi birçok ürün ekip daha güzel verimler alacağız. Başta Sayın Valimize ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum’’ dedi.