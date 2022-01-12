Birleşik Krallık heyetinden Vali Bilmez’e ziyaret

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler çeşitli incelemeler için Van’a geldi.

Başkan Fowler, programı kapsamında beraberindeki heyet ile ilk olarak Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, makamında görüştüğü Başkan Nickholas Fowler’e sınır güvenliği, kaçakçılık ve düzensiz göçmenlerle mücadele konularında bilgi verdi. Vali Bilmez, insan kaçakçılığı ile uyuşturucunun uluslararası bir sorun olduğunu ve bu konuda tüm dünyanın birlikte mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Vali Bilmez, son dönemde Türkiye’nin İran sınırında aldığı tedbirler, yakalanan ve engellenen düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ile mücadele konularına dikkat çekti.

Vali Bilmez’in kendilerini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler, düzensiz göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığının kendileri için de büyük sorun olduğunu söyledi. Küresel bir sorun haline gelen düzensiz göçmenlerin ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için birlikte yapılacak çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Başkan Fowler, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Görüşme sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez, Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler’e günün anısına üzerinde Urartu motifleri bulunan tabak hediye etti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan da katıldı.