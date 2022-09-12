Beton mikseri yan yattı: 1 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Yukarı Turgalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir firmaya ait beton mikseri, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.