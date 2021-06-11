Belediye ekiplerinden yaralı köpeklere şefkat eli

Van’ın Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan 2 köpek tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle’de 2 köpeğin yaralı ve bitkin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. Mahalleye giden ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken köpeklerin yaralı olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri, yiyecek ve su verdiği köpekleri, tedavileri için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.