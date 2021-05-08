Belediye Başkanı Şefik Ensari’den Kadir Gecesi mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari Kadir Gecesi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari, mesajında, “Ramazan ayının başlaması ile birlikte üç ayların sonlarına yaklaştığımız günlerde Kadir Gecesi’ni idrak etmekteyiz. Ramazan ayı içerisinde mükafatların sonsuz olduğunu, kalplerimizin ve davranışlarımızın her türlü kötülüklerden arındığını ve sevgi abidelerinin yükselmesi, insanları kucaklaması için yeni adımlar atma imkanı bulduğumuz Kadir Gecesi’ni idrak etmenin gurunu ve huzurunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur’an-Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olması, Kadir Gecesi’nin diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özelliğidir. Yüce kitabımız bize manevi derinliğinde, arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirir. Kadir Gecesi insanların Rabbine en yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Kadir Gecesi’nin ellerin semaya açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı bir gecedir. Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum” dedi.