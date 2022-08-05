Belediye Başkanı Arvas, gençlerle bir araya geldi

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, piknik etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Başkan Arvas, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, İl Gençlik Kolları Yönetimi ve AK Parti Bahçesaray İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Tan ile belediye başkanlığınca düzenlenen piknikte gençlerle bir araya geldi. Yapılan etkinlikte konuşan Başkan Arvas, “Amacımız gençlerimizle bir araya gelerek onları günlük hayatın stresinden uzaklaştırıp keyifli bir zaman dilimi geçirmelerini sağlamak. Onların enerji ve dinamikliklerinden bizler güç alıyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Gençleri ve gençlerle birlikte zaman geçirmeyi seviyoruz. Onları sevdiğimizin kanıtı olarak inşallah kısa zamanda yapımı bitecek olan 3 adet halı sahayı ve 1 adet gençlik merkezini hizmetlerine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan gençler de, düzenlenen piknikten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı belediye başkanına teşekkür ettiler.