banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler

Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde mahalleleri tek tek ziyaret ederek mahallelerin genel durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçenin en büyük mahallesi Bostaniçi Mahallesi’ni ziyaret etti.

VAN 19.08.2022, 14:51
Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde mahalleleri tek tek ziyaret ederek mahallelerin genel durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçenin en büyük mahallesi Bostaniçi Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Celalettin Tuygun’dan mahallenin genel durumu ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Aydın, "İlçemizde kurum ve birim müdürlerimizle gerek halk günü toplantılarımızda, gerek mahalle ziyaretlerimizde bizzat vatandaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bugün de Bostaniçi Mahallemizdeki hemşehrilemizle bir araya gelerek sizlerden gelen talep ve istekleri dinleyeceğiz. Mevcut sorunları yerinde gözlemliyor, çözümü noktasında kurumlarımız gerekli çalışmaları yürütüyor" dedi.

Vatandaşlar ise mahalleleri ile ilgili talep ve isteklerini dile getirirken, bizzat mahallelerine kadar gelerek kendilerini dinleyen, yakından ilgilenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’a teşekkürlerini bildirdi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu