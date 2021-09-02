Bayram ailesinden teşekkür mesajı

Van’ın Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram, oğlu Rızgin Bayram’ın düğününe gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz pazar günü Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu Rızgin Bayram dünya evine girmişti. Ülke gündemine düşen ve sosyal medyada geniş yer bulan düğüne gösterilen ilgi ve alakadan dolayı bir teşekkür mesajı yayımlayan Nejdet Bayram, “Geçtiğimiz pazar günü oğlum Rızgin’in düğününe herkesimden yoğun bir katılımın gerçekleştiğine şahitlik ettik. Değerli eş, dost ve akrabalarımızın bu mutlu günümüzde yanımızda olmaları bizleri onure etmiştir. Bu vesile ile düğünümüze iştirak eden milletvekillerimize, AK Parti MKYK üyelerimize, aşiret liderlerimize, bürokrasimize, kurum müdürlerimize, belediye başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, oda başkanlarımıza, eğitim camiamıza, il sağlık müdürlüğü ekiplerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, muhtarlarımıza, gazetecilerimize, spor camiamıza, esnafımıza, aşiret üyelerimize, Türkiye’nin dört bir yanından gelen dostlarımıza, ülke dışından gelen akraba ve dostlarımıza ve düğünümüze katılım sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.