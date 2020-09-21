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Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE BATAKLIĞA SAPLANAN İNEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.
VAN 21.09.2020, 13:11
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Van’ın Gevaş ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay Gevaş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Selimiye Mahallesi’nde hayvanlarını otlatırken ineği bataklığa saplanan Salih Sanca isimli vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ineği saplandığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Sanca, kısa sürede titiz çalışmaları sonucu mağduriyetlerini gideren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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