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Başsavcısı Dönmez’den kan bağışı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki hakim ve savcılarla kan bağışında bulundu.

VAN 15.06.2021, 18:57
Başsavcısı Dönmez’den kan bağışı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki hakim ve savcılarla kan bağışında bulundu.

Van Adalet Sarayında Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destekler sürüyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van adli yargıda görevli hakim ve savcılar ile adliye personelleri sosyal sorumluluklarını yerine getirmek adına Kızılay’a kan bağışında bulundu. Açıklamalarda bulunan Başsavcı Dönmez, “Bugün Van Adliyesi olarak buradayız. Her olumsuz durumda, afetlerde, depremlerde yanımızda olan Kızılay’ımıza destek olmak için tüm dostlarımızı, meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı davet ettik. Bir cana, bir hayata dokunmak için herkesin desteğini bekliyoruz. Bu konuda da biz Van Adliyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.
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