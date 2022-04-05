Başsavcı Dönmez’den Savcıya plaket

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kılıç’a plaket takdimi yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kılıç’a plaket takdim etti. Savcı Ahmet Kılıç, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Nisan 2022 döneminde birinci sınıfa ayrıldı. Başsavcı Dönmez de HSK tarafından gönderilen plaketi cumhuriyet savcısı Kılıç a takdim ederek başarılarının devamını diledi.