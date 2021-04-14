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Başsavcı Dönmez’den savcılara plaket

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Yasin Yıldız ve Cumhuriyet Savcısı Muhammet Yıldız’a plaket takdim etti.

VAN 14.04.2021, 19:29
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Başsavcı Dönmez’den savcılara plaket

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Yasin Yıldız ve Cumhuriyet Savcısı Muhammet Yıldız’a plaket takdim etti.

Van’da Cumhuriyet Savcıları Yasin Yıldız ve Muhammet Yıldız, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Nisan 2021 döneminde birinci sınıfa ayrıldı. Başsavcı Dönmez de HSK tarafından gönderilen plaketleri cumhuriyet savcılarına takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Plaket takdiminde Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı da hazır bulundu.
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