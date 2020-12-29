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Başkan Yakup Akgül’den Van milletvekillerine teşekkür

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül, kent için yaptıkları çalışmalardan dolayı AK Parti Van milletvekillerine teşekkür etti.

VAN 29.12.2020, 14:28
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Başkan Yakup Akgül’den Van milletvekillerine teşekkür

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül, kent için yaptıkları çalışmalardan dolayı AK Parti Van milletvekillerine teşekkür etti.

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yakup Akgül, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas’ın Van’ın tarım ve hayvancılık sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini belirterek, “Vekillerimiz bu görüşmede Van Gölü Havzası’ndan başlayarak Zap Havzası’nın bulunduğu geniş bir alana kadar bölge hayvancılığı ve tıbbi aromatik bitkiler üretimi ile çayır-mera ve yem bitkileri üretmek üzere araştırma enstitülerinin kurulması konusunu talep etmişlerdir. Vekillerimiz, Van ilinin Türkiye hayvancılık pazarında çok önemli bir yere sahip olduğunu, hem hayvancılık hem de tarım ürünlerinin üretimi konusunda Van ilimizin desteklenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Van ilinin özellikle hayvancılık üretiminde elverişli özelliğine binaen bölgede yer alan güçlü meraların çok çeşitli bitkilerle donatılı olduğunu, bu meraların vasıflarını korumak üzere hassas davranılması gerektiğini ve bu koruma adına güçlü mera projelerinin acilen devreye sokulması gerektiğini ifade etmişlerdir” dedi.

Bölgenin özellikli bir bölge olduğunu dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

“Özellikle yaz aylarında yayla yetiştiriciliği konusunda hayvancılığımıza çok önemli hizmetler sunmaktadır. Dolayısıyla bu meraların korunması hepimizin ortak görevidir. Zira, Van ve bölgesinde bulunan bu mera alanlarımız Şanlıurfa’dan başlayarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok yetiştiriciye katkıda bulunurken bu topraklar üzerinde farklı cins ve türde hayvanın yetiştirildiği bilinmektedir. Bu meralar üzerinde yetiştirilen kuzular başta ülke hayvan pazarlarında olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında büyük rağbet görmektedir. Bu bakımdan Van ilimiz kuzu yetiştiriciliği alanında büyük önem taşımaktadır. Bu meraların bölge hayvancılığı için önemli olmasının bir diğer özelliği de; toprak yapısının yumuşak ve yükseltisinin fazla oluşu, bitkisel örtünün geniş bir alanı kaplaması ve özellikle yazın serin özelliği tercih sebebi olmaktadır. Bu sözünü ettiğimiz bölge Doğu ve Güneydoğu’da yetiştiricilerimiz için can simidi özelliğini taşımaktadır ve sözünü ettiğimiz çekici özellikleri nedeniyle özellikle yaz aylarında yaklaşık 4,5 milyon hayvan sahibi olan yetiştiricinin Van ilini tercih sebebidir. Bu yaylalarımızda özellikle yaz aylarında meralar tamamen koyun sürüleriyle donatılı hale gelmektedir. Anne ve kuzuların birlikte otladığı bu meralarda sürü sahibi yetiştiricilerimize sermaye kaynağı oluşturmasıyla birlikte, ülke insanımızın organik kuzu eti sunumunda da önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Kurulması düşünülen bu hayvancılık enstitüleri ile yem bitkileri araştırma enstitüleri mevcut yapıyı daha da güçlendirecek, bu yaylaları bilimsel açıdan geliştirecek, meraların yıpranmasının önüne geçecek ve dünyada sayılı kuzu yetiştiriciliği konusunda iddialı bir il haline gelmiş olmamızı sağlayacaktır. Ayrıca gerek ülke pazarlarına ve gerekse Orta Doğu’daki birçok ülkeye bu bölgede yetiştirilen hayvanlardan elde edilen hem canlı hem de karkas kuzu eti sunumunda önemli bir merkez haline gelmiş olacaktır.”

Van’daki çiftçi ve yetiştiricilerin daha iyi desteklenmesini, mera ıslah program taleplerinin yerine getirilmesini, bitkisel üretim tasarımı konusunda desteklenmesini, sulama alanlarının genişletilmesini, yeni göletlerin yapılmasını, tarımsal alanlarda sulama yapmak üzere kapalı boru sistemlerinin inşa edilmesini, bölgede son dönemde taze meyve ve sebze üretimi konusunda çok önemli çıkışlar yapan jeotermal beslemeli seracılık projelerinin çoğaltılması konusunda tecrübeli yetiştiricilerin de desteklenmesi talep eden Akgül, “Bu arada vekillerimiz özellikle son yıllarda bölgemizde kültür ırkı hayvancılık konusunda önemli gelişmelerin yaşandığını, bu hayvanların sağlıklı yetiştirilmesi ve korunması adına TARSİM Bölge Müdürlüğünün acilen kurulmasını talep etmişlerdir. Biz de benzer şekilde TARSİM’in bölgemiz için çok iyi ve önemli bir gelişme olacağını düşünmekteyiz. Milletvekillerimizin, Tarım ve Orman Bakanımızla yaptıkları görüşmede; tarım ve hayvancılık konusunda ele aldıkları konu başlıklarının birçoğunu yerelde bizler de Veteriner Hekimler Odaları olarak tartışma gündemlerimizde sürekli canlı tutmaktayız. Vekillerimizin gerçekleştirdiği bu görüşmede konuyu zamanında görerek ve sağlıklı bir değerlendirmeden geçirerek en üst düzeyde Bakanımızla paylaşmış olmaları son derece önemlidir. Bu hayırlı görüşmeyi gönülden destekliyoruz. Zira hayvancılığın bölgede doğru değerlendirilmesinin ve geliştirilmesinin ülke kalkınmasında çok önemli olduğunu, özellikle bölgemizde sahip olunan doğal mera alanları ile organik meraların korunması ve geliştirilmesi konusundaki görüşmesi ve Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’den yapılan taleplerin çok yerinde olduğu görüşüne katılmaktayız. Bütün bölge adına bu bölgedeki sorunları zamanında ve yerinde görerek Bakanımıza iletmiş olmaları, bizi bölge hekimler odası olarak son derece memnun etmiştir. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu konuda gösterdikleri gayret ve duyarlılıktan dolayı Van Bölge Veteriner Hekimler Odası olarak ayrıca şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.
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