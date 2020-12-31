Başkan Vekili Sinan Aslan’dan yeni yıl mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Aslan, yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda dayanışma vurgusu yaptı. Aslan, mesajında, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de 2020 yılı pandemi, doğal afetler ve birbirinden farklı sorunlarla mücadele ettiğimiz zor bir yıl oldu. Öncelikle yaşanan bu felaketlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı, halen tedavisi devam eden hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Acı, tatlı günleri ile bir yılı daha geride bıraktık. Her şeye rağmen sağlıklı, aydınlık günlere ulaşma umutlarımızı canlı tutarak; yeni bir yıla giriyoruz. Güzel günlere olan umudunuzun, inancınızın tükenmediği sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek zorlu günlerde birbirimize destek olduğumuz 2020 yılından önemli dersler çıkararak 2021 yılına giriyoruz. İnşallah yeni yılda da verimli, yoğun çalışmalarda bulunarak, yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her yeni yıl bir umuttur ve geleceğe dair temiz bir sayfadır. Biz de bu yeni yılda kendimizi yenileyerek, geliştirerek, vatandaşımıza hizmetin en güzelini getirme adına azimle çalışacağız. Şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için tüm azmimizle çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılının sağlık, mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum” dedi.