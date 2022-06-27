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Başkan Vekili Savar, onarımı yapılan parkları inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, onarımı yapılan parklarda incelemelerde bulundu.

VAN 27.06.2022, 17:10
Başkan Vekili Savar, onarımı yapılan parkları inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, onarımı yapılan parklarda incelemelerde bulundu.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, beraberindeki heyet ile parkları denetledi. Polis Amca Parkı’nda incelemelerde bulunan Kaymakam Savar, park ve bahçelerin bakımı, aydınlatma, ağaçlandırma, sulama ve çocuk oyun gruplarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yenilenen Polis Amca Parkı’ndaki çocuk oyun grubunu da inceleyen Savar, buradaki çocuklarla yakından ilgilenip onların neşesine ortak oldu. İlçedeki yeşil alan çalışmalarının her geçen gün arttığını belirten Savar, “Yeşilliğe önem veren bir belediyeyiz. Yaptığımız bütün parklara hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklarımızın eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak için çocuk oyun gruplarını yeniliyoruz. Yetişkinlerin spor yapması ve dinlenmesi için spor aletleri ve çok sayıda kamelyayı banklarımıza yerleştirdik. Hemşehrilerimizden tek bir ricamız var, o da parklarımızı koruyalım. Çünkü buralar hepimizin” dedi.

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