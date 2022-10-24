Başkan Vekili Aydoğan’dan TEGV Muradiye Öğrenim Birimine ziyaret

Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret etti.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ile birlikte TEGV Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Başkan Vekili Aydoğan ve beraberindekileri TEGV Muradiye Öğrenim Birim Sorumlusu Buket Müjde karşıladı. Birim sorumlusu Müjde’den bilgi alan Aydoğan, daha sonra TEGV etkinliklerinden tasarım beceri atölyesi, algo dijital bilişim etkinliği, 1. sınıflarla birlikte öğrenelim ve okuyorum oynuyorum etkinliklerinde öğrenim gören çocukları izledi.

Ziyaret programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramların ardından son buldu.