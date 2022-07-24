banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı

Başkan Vekili Aydın’dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VAN 24.07.2022, 15:22
Başkan Vekili Aydın’dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Aydın, mesajında, “Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten ve hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinmiş basın mensupları, şüphesiz ki toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli rol oynamaktadır. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” dedi.

Yorumlar (0)
29°
açık