Başkan Vekili Aydın öğrencilerle buluştu

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Kariyer Günleri” etkinliği kapsamında Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

İpekyolu Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen buluşmada Başkan Vekili Aydın, gençlere mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin tek tek sorularını yanıtlayan Kaymakam Aydın, onlara önemli tavsiyelerde bulunarak, kendilerine bir hedef belirleyerek çalışmalarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini vurguladı. Kendi hayatından örnekler de veren Başkan Vekili Aydın, “Kariyer basamaklarını çıkarken mutlaka bir hedefiniz olmalı. Daha sonra hedefe uygun olarak strateji geliştirmelisiniz. Yaptığınız ya da ileriki hayatınızda yapacağınız işi ya sevecekseniz ya da seveceksiniz. Çünkü bunun başka alternatifi yok. İşinizi sevmezseniz keşkelerle hayat basamaklarından mutsuz olarak çıkacaksınız ne yazık ki. O yüzden işinizi sevin ya da sevdiğiniz mesleklere yönelin. Olmaktan ziyade yapmak önemlidir. Çok iyi bir okulda çok iyi bir derece ile okulunuzu bitirebilirsiniz fakat önemli olan bu okulu nasıl bitirdiğinizdir. Bu süreçte neler öğrendiğiniz, kendinize neler kattığınızdır. Unutmayın ki bu maratonda çok çalışan kazanıyor. Hangi bölümü okursanız okuyun o işi öğrenin, sonrasında zaten daha rahat meslek sahibi olursunuz. Elbette bu süreçte zorluklar olacak ancak her zorluğu yenebilecek güçte olduğunuzun farkında olun” dedi.

Öğrencilerle ‘Kariyer Günleri’ buluşmasına belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Müdürü Turgut Gönül, Müdür Yardımcısı Ebru Akyol Turan ve öğretmenler katıldı.