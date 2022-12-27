Başkan Vekili Aydın: “Öğrencilerimizin çok güzel hayalleri ve hedefleri var”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahalledeki okullarda okuyan öğrencilerle bir araya gelerek, “Sohbet ettiğimde hepsinin çok güzel hayalleri ve hedefleri olduğunu gördüm” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahalle ziyaretleri çerçevesinde Dereüstü, Aktaş, Erçek ve Irgat mahallelerini ziyaret etti. Eğitim öğretim destekleri çerçevesinde kırsal mahallelerdeki Dereüstü, Aktaş ve Erçek ilkokulunda belediye destekleri ile kurulan okul kütüphanelerinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aydın, okul müdürlerinden kütüphanelerdeki iş ve işleyişler hakkında bilgi aldı.

Okullarda ders işleyen öğrencilerle de bir araya gelen Başkan Vekili Aydın, onlarla yakından ilgilenerek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, daha sonra Irgat İlkokulundaki öğrencilere kışlık bot ve mont hediye ederek bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Kırsal mahallelerdeki okul ziyaretleri ile ilgili bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Merkezdeki çalışmalarımızı kırsal alanlardaki çalışmalarla emsal konuma getirmek için inceleme ve ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün Dereüstü, Aktaş, Erçek ve Irgat mahallelerimizdeki okullarımızı ziyaret ettik. Okullarımıza kazandırdığımız kütüphanelerde incelemelerde bulunduk. Bu kütüphaneler donanımları itibari ile öğrencilerimizin gelecekleri için birer ilim yuvası olacak. Öğrencilerle sohbet ettiğimde hepsinin çok güzel hayalleri, hedefleri olduğunu gördüm. Tüm öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim. Hemşehrilerimizin hizmetlerle alakalı görüşlerini almak amacıyla kırsal mahalle ve okul ziyaretlerimiz devam edecek” diye konuştu.