Başkan Vekili Aydın: “Hemşehrilerimizin talepleri bizim için değerlidir”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk toplantıları gerçekleştirerek çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediye konferans salonunda halk toplantısı gerçekleştirdi. Aydın, vatandaşlar ile karşılıklı fikir alışverişi yaparak çözümler ürettiklerini söyledi. Vatandaşları halk buluşmasında tek tek dinlediklerini ifade eden Aydın, "Halk gününe katılan hemşehrilerimiz; doğrudan sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini bizlere bildirsin istiyoruz. Halk günlerimizde hemşehrilerimizle birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için de bir ekip ruhu içerisinde çaba ve gayret gösteriyoruz. Zaman zaman mahallelerimizde ve ilçe merkezimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek toplantılar düzenliyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugünde belediyemiz konferans salonunda hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek istek ve önerileri değerlendirdik. Yapılması gereken çalışmalarla ilgili birim müdürlerimize gerekli talimatları verdik. Hemşehrilerimizin talepleri bizim için her zaman değerlidir. Bu talep ve önerileri çok önemsiyoruz. Belli bir program dahilinde halk toplantılarımız ilerleyen günlerde de devam edecek" dedi.