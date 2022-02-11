Başkan Vekili Aydın: Hedefimiz, yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak”

Van’ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarını huzur ve güven içinde geçirebileceği yeşil alanları arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yeni yapılacak park alanlarında incelemelerde bulundu. Yapılaşmanın en yoğun olduğu İpekyolu ilçesinde vatandaşların ve çocukların güven içinde dinlenebileceği ve oyun oynayacağı park alanlarının sınırlı olduğunu dile getiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “İpekyolu’nda yaşayan hemşehrilerimizin rahat bir şekilde nefes alacağı, çocukların mutlu olacağı yeni park alanlarını süratle hayata geçireceğiz. İlçemizdeki yeşil alan miktarını her geçen gün biraz daha arttırıyoruz. Hedefimiz, ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışma sezonunun başlaması ile birlikte yeni yapılacak parklarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.