Başkan Vekili Aydın hayata geçirilen çalışmaları yerinde inceledi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede yapımı tamamlanan ve planlanan projelerle ilgili gezi ve incelemelerde bulundu.

İlçe genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam eden Aydın, ilk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Buzhane Mahallesi eski şehir mevkiinde çalışmaları devam eden İpekyolu Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. Aydın, 90 bin metrekare alan üzerinde bisiklet ve yürüyüş yolları, kamelyalar, spor aletleri, çocuk oyun gurupları, yeşil alan çalışmaları bulunan ve her yaştan kitleye hitap eden tesisin çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdi.

Daha sonra ilçede yapımı tamamlanan park alanlarını gezen Başkan Vekili Aydın, birim müdüründen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Buradan Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarında yapımı tamamlanan cadde ve sokaklarda incelmelerde bulunmaya geçen Aydın, esnafla bir araya gelerek yeni yılda yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Aydın, incelemeler esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet ederek onlardan gelen talep, öneri ve istekleri dinledi.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında Kaymakam Aydın’a Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşin ile birim müdürleri de eşlik etti.