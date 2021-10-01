banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!

Başkan Vekili Aydın basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VAN 01.10.2021, 17:30
Başkan Vekili Aydın basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elite World Van Otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle sohbet eden Aydın, basının önemine değindi. Basının, vatandaşlar ile yerel yönetimler arasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Aydın, basın mensuplarının mesai kavramı gözetmeksizin çalışarak Van’a katkı sunduklarını kaydetti. Aydın, “Basın, vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında adeta bir köprü vazifesi görerek, yörede yaşayan halkın sorunlarını bilen, beklentilerine ışık tutan son derece önemli bir görevi ifa etmektedir“ dedi.

İpekyolu ilçesindeki sorunların ortak akıl ve işbirliği ile çözülebileceğini ifade eden Aydın, toplantı sonrası basın mensuplarının Van’a ve İpekyolu’na dair sorularını yanıtladı. Gerçekleştirilen sohbetin ardından program sona erdi.

Toplantıya İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Şamil Görücü ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular da katıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P