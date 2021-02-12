Başkan Vekili Aslan’ın esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf buluşmalarını sürdürüyor.

Sorunları tespit etme, talep ve önerileri dinlemek için esnaflarla sürekli buluşan Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Bahçıvan Mahallesi Türkoğlu 1’inci Sokak esnafıyla bir araya geldi. Aslan, esnaflara hem hal hatır sordu, hem bol kazançlar diledi hem de istek ve şikayetleri dinledi. Belediye Başkan Vekili Aslan’a, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Esnaflar pandemi sürecinden kaynaklı yaşadıkları sorunları dile getirirken sokağın daha iyi bir şekilde aydınlatmasını, sık sık yaşanan elektrik kesintilerine bir çözüm bulunmasını, trafik ve park sorununun giderilmesini istediler.

“Esnaflarımızın sıkıntılarını, dertlerini yerinde dinliyoruz”

Sorunları çözmek için elbirliğiyle, yoğun şekilde çalıştıklarını ifade Başkan Vekili Aslan, “Esnafımızın dertlerini, sıkıntılarını yerinde dinliyoruz. Amacım esnaflarımızla buluşarak bütün sıkıntıları, talepleri yerinde görmek. Esnaflarımızın sokaklarıyla ilgili talepleri var. Bizde bunları değerlendireceğiz. Uygulanabilir talepleri karşılayacağız. Esnaflarımız zor süreçler geçiriyor. Bu durumda esnaflarımızın yanında hem moral vermek istiyoruz hem de öneri ve talepleri dinliyoruz” dedi.