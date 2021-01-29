Başkan Vekili Aslan’dan Van Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van Olgunlaşma Enstitüsünde incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan Hakkari ve Bitlis illerine de hizmet veren 4 idareci ve 24 usta öğreticisi bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsünde inceleme yapan Kaymakam Sinan Aslan’a İpekyolu Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürü Ebru Akyol Turan da eşlik etti.

Enstitüde bulunan el dokuması kilimler, yöresel kıyafetler, çeşitli el sanatları teknikleri atölyelerini gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, Enstitü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu’ndan enstitü ve atölyeler hakkında bilgi aldı.

“Kültürel öğelerin ön plana çıkarılması çok önemlidir”

Van Olgunlaşma Enstitüsünün kent kültürüne nitelikli bir şekilde katkı sunduğunu belirten Başkan Vekili Aslan, “Van’ımızın kültürü ve geleneksel el sanatları konusunda araştırma, geliştirme çalışmalarını eksiksiz yerine getiren olgunlaşma enstitümüzü ziyaret ettik. Enstitü Müdiresi Neşe Hanımdan çalışmalara ilişkin bilgiler aldık. Şehrimiz adına üretim yapılması ve kültürel öğelerin ön plana çıkarılması çok değerlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu da, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ederek, belediye ile işbirliği içinde çalışmak istediklerini ifade etti.