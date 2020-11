Başkan Vekili Aslan: “Kırsal kesimde semt sahaları yapmak hep hayalimdir”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Kırsal kesimlerde semt sahaları yapmak ve orada gençlerle top oynamak hep hayalimdir” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda gazetecilerle sohbet eden Aslan, göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmalara değindi. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini ifade eden Aslan, sportif faaliyetlerle ilgili de birçok proje geliştirdiklerini söyledi. Kırsal kesimlerde semt sahaları oluşturmanın hep hayali olduğunu vurgulayan Aslan, “Ben sporu çok seviyorum. 30 kırsal mahallemizde semt sahası yapıyoruz. Şu anda 15 mahallede yer problemini çözdük ve inşa çalışmaları başladı. Biz 12-16 yaş, 16 ve üzeri diye 38 takımlı futbol ligi kurduk. Benim hayalim her köyde takım kurmak. Bu pandemi olmasaydı, köylere gidip maç yapacaktım. Yine kızlarımıza yönelik de takımlar kuracağız. Voleybol ve basketbol ligi yapacağız. Spor akademimizdeki birçok öğrencimize spor malzemeleri verdik. Bunların içerisinde bir sporcu bile çıksa, bir tanesinin bile dünyası farklı bir şekilde değişse, bu her şeye değer. Ayrıca 13 branşta çok başarılı ve yetenekli arkadaşların ulusal ve uluslararası turnuvalarda her türlü masraflarını biz karşılayacağız. Ben çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Hayalim onlarla her hafta maç yapmaktı ama maalesef pandemiden dolayı biraz geç kaldık” dedi.

“Umarım en kısa sürede Kapıköy Sınır Kapısı açılır”

Kapıköy Sınır Kapısı’nın Van ekonomisi açısından çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Vekili Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van halkının en büyük beklentisi Kapıköy’ün açılması ve İranlıların gelmesidir. Van Ticaret ve Sanayi Odası da her defasında ifade ediyor. Onların da çok büyük talebi var. Vali Bey’de ekibiyle birlikte esnafımızın talebini bakanlığa iletti. İran’da virüs ne aşamada, verileri doğru açıklıyorlar mı bilmiyoruz. Devlet o yüzden kapıyı kapatarak önlem aldı. Ama İranlılar da Van’ımızın bir gerçeği. İranlı turistler Van ekonomisinin adeta bel kemiği. Kafesinden restoranına, mağazasından tur şirketine, otelcisine kadar herkesin ortak talebi kapının açılmasıdır. Umarım en kısa sürede açılır.”

Toplantı, soru cevap ile sona erdi.