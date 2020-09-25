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Başkan Vekili Aslan ilçedeki çalışmaları inceledi

VAN’IN İPEKYOLU KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SİNAN ASLAN, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇEDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

VAN 25.09.2020, 15:27
Başkan Vekili Aslan ilçedeki çalışmaları inceledi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aslan, yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte İpekyolu’nun birçok mahallesinde devam eden sıcak asfalt serimi, asfalt yama, parke taşı ve kilit taşı döşeme, zemin iyileştirme, kaldırım düzenleme çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Vekili Aslan, çalışmaların hızlı ve organize bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

“Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz”

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Aslan, “İlçemiz Van’ın en büyük merkez ilçesi. Birçok yerde çalışmalarımız plan ve programlara uygun biçimde devam ediyor. Ekiplerimiz devam eden çalışmaların belirlenen tarihte hizmete sunulması anlamında büyük gayret gösterirken, biz de İpekyolu Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve insanımızın hizmetine sunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Yapılan çalışmalarla ilçemiz çok daha modern, yaşanılabilir bir hal alacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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