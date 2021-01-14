Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilgili birim müdürleriyle beraber Vali Mithat Bey Mahallesi Sarı Murat Sokak esnafıyla çay evinde bir araya geldi. Sokak esnafı, bulundukları yerin butik sokak şekline dönüştürülmesini, ışıklandırma ve güvenlik probleminin giderilmesin isterken, kaldırım işgali yapan esnafın uyarılmasını ve sokakta bekçi görevlendirilmesini de talep ettiler.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, “Biz istiyoruz ki Van’ın merkezi konumundaki ilçemizde her şey düzenli olsun. Bu sokakla ilgili yeni düzenlemeler yapalım. Esnafımız da kendi aralarında görüşsün ve bu sokağı alt yapı, üst yapı ve görüntü olarak daha düzenli bir hale getirelim. Sokağımızın imajını zedeleyen şeylerin önüne geçmemiz gerekiyor. Esnafımız buranın ışıklandırmasını istiyor. Burayı projeye alıp butik sokak yapabiliriz. Burada tek renk üzerinden dükkan giydirmeler yapılabilir. Bu sokakta denetimleri sıklaştıracağız. Kaldırım işgaline izin vermeyeceğiz. Esnafımız ve vatandaşlar kendini güvende hissetsin. Biz İstiyoruz ki esnafımız kendi sokağına, caddesine sahip çıksın. Yoksa her şeyi kolluk kuvvetleriyle resmi kurumlarla çözülmez” dedi.