Başkan Tanış’tan ‘Muhtarlar Günü’ mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Muhtarların, bulunduğu mahallelerde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini anlatan Başkan Tanış, “Milletimizin güçlü iradesinin yerelde temsilcileri olan muhtarlarımız; gurur ve umut kaynağımızdır. Muhtarlarımız yerel demokrasimizin mihenk taşlarından olup, en iyi hizmetin vatandaşa sunulmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olan muhtarlarımız, her zaman halkımızın yanında ve hizmetindedir. Muhtarlıklarımızın dile getirdiği talep, istek ve şikâyetleri çözüme kavuşturmak bizim önceliğimizdir. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye ‘İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın’ nasihatiyle Gürpınar’ı muhtarlarımızla birlikte inşa ve ihya edeceğiz. ‘Önce insan’ diyerek bir gönül köprüsü vazifesi gören bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutlar; tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diler, en içten selam ve saygılarımı sunarım” dedi.