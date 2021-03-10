Başkan Tanış’tan Miraç Kandili mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürpınarlıların ve İslam aleminin kandilini kutlayan Başkan Tanış, üç aylar ve bu kutlu gecenin, Allah’ın rızasını kazanmak için fırsat bilinmesi gerektiğini belirtti. İçinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ni hep birlikte idrak edeceklerini kaydeden Başkan Tanış, “İnsanlığı kurtuluşa sevk etmek ve yüce dinimiz İslam’ı yaymak üzere dünyaya gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) bir gecede, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülüşü, Yüce Allah’ın ‘Muktedir’ ismi ile sonsuz kudretini bizlere anlatan olağanüstü bir olaydır. Miraç hadisesi bizlere ilahi rahmet ve huzura erişmenin kalp ve ruh temizliğinden ve ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini bildirmektedir. Bu müstesna gecede gönül dünyamızı kirleten kötü duygulardan kendimizi arındırmak için bol bol tövbe etmeli, sağlıklı, mutlu ve belalardan uzak bir yaşam sürmek için eller semaya kalkmalı, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulması için dua etmeliyiz. Miraç Kandili’nin birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi, gönül bağlarını ve muhabbetimizi güçlendirmesini diliyor, tüm İslam alemi ve ülkemiz için hayırlar getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.