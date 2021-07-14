Başkan Tanış’tan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün demokrasiye kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızanın diri tutulması, demokrasinin güçlenmesi, şehit-gazilerin hatırlanması için sembol nitelik taşıdığını kaydetti. 15 Temmuz destanının beşinci sene-i devriyesinin heyecan, coşku, onur ve gururu milletçe hep birlikte yaşandığını kaydeden Başkan Tanış, “Ülkemizi hain bir darbe girişimiyle bölüp parçalamak isteyenlere en güzel cevabı milletimiz verdi. Hain darbe girişinde bulunanlar milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkum edildi. Bayrağımıza ve ezanımıza kasteden hainlere karşı karanlık geceden aydınlık güne milletimizin dik duruşuyla ulaştık. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehitlerimizin ve gazilerimizin cansiperane mücadelesiyle, bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Çanakkale’de olduğu gibi 15 Temmuz gecesi milletimiz demokrasisine, milli iradesine bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Kahramanlarımızı ve destanımızı asla unutmayacak, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde demokrasi destanını yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yâd ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.