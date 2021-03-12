Başkan Tanış’tan ‘12 Mart’ mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, “İstiklal Savaşımızdaki emsalsiz mücadelemizin, yeniden dirilişimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İstiklal Marşı’nın her bir mısrasında vatan ve bayrak aşkı bulunuyor. Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele’nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması münasebetiyle, Gazi Meclis’imizin öncülüğünde 2021 yılı ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak kabul edilmiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif’in satırlarından süzülen İstiklal Marşımız öyle masa başında yazılmış bir şiir değil. İstiklal Harbinde vatan için millet için cepheye koşan, şehit olan, gazi olan analarımız bacılarımız, dedelerimiz, kahraman askerlerimiz, İstiklal Marşı’nın kelimesi, ruhu ve anlamıdır. Böyle bir metne sahip olan milletimiz ne kadar şükretse azdır. İstiklal Marşı gibi bir metni yazan Akif, inanıyorum ki Allah’ın büyük lütfuna mazhar olmuştur. Merhum Mehmet Akif’in dediği gibi, ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!’

İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, bu cennet vatan uğruna canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.