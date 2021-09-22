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Başkan Tanış şampiyon karatecileri kabul etti

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 25-29 Ağustos tarihlerinde Kayseri’de yapılan Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası ve 17-19 Eylül’de İstanbul’da Dünya Karate Federasyonu tarafından yapılan Karate 1 Gençlik Ligi yarışlarına katılan 14 yaşındaki Emirhan Güngör ve Berke Ulaş Ayten’i makamında kabul etti.

VAN 22.09.2021, 13:43
Başkan Tanış şampiyon karatecileri kabul etti

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 25-29 Ağustos tarihlerinde Kayseri’de yapılan Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası ve 17-19 Eylül’de İstanbul’da Dünya Karate Federasyonu tarafından yapılan Karate 1 Gençlik Ligi yarışlarına katılan 14 yaşındaki Emirhan Güngör ve Berke Ulaş Ayten’i makamında kabul etti.

17-19 Eylül’de İstanbul’da Dünya Karate Federasyonu tarafından yapılan Karate 1 Gençlik Liginde Türkiye Milli Takımı adına yarışan Gürpınarlı sporculardan Emirhan Güngör altın madalya, Ulaş ise bronz madalya kazandı. Kendi klasmanlarında 28 ülkenin katıldığı organizasyonda Türk bayrağını göndere çeken Gürpınarlı sporcular, yaşadıkları bu gururu Başkan Tanışla paylaştı.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Tanış, Emirhan ve Ulaş’ın kendi yaş grubunda düzenlenen en büyük organizasyonda milli takım adına madalya almalarının ilçede büyük bir gurur yaşattığını ifade etti.

Birçok spor dalında olduğu gibi karatede de sporcuları desteklediklerini ifade eden Tanış, “Sporcularımızın daha büyük başarılara ulaşması için Gürpınar Belediyesi olarak her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Uluslararası müsabakalarda milli takım adına ülkemizi Gürpınarlı sporcuların temsil ediyor olması bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızın daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyor, kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

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